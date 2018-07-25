Бывший казанский отель Marriott хотят продать за полцены

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Имущество бывшего казанского отеля Marriott могут продать за полцены, пишет газета «Коммерсантъ».

Уже год гостиница, которая c 2017 года работает под брендом Center Hotel Kazan Kremlin, выставлена на продажу. Изначально цена составляла 1,2 млрд рублей.

Комитет кредиторов ООО «Динамикс групп», владельца бывшего отеля Marriott, сообщил о новых торгах по продаже гостиницы. Предполагается, что они пройдут с понижением начальной цены, которая теперь установлена в размере 864 млн рублей. Минимальная стоимость отеля, на которую согласились кредиторы, составляет 600 млн руб. Эксперты уверены, что гостиницу удастся реализовать за 700 — 750 млн рублей. Пока неизвестно, когда пройдут торги.

Четырехзвездочный отель Marriott на 150 мест появился около Казанского кремля в 2011 году. Он прекратил свою деятельность в конце 2016 года из-за банкротства ООО «Динамикс групп». Вскоре гостиница перешла под управление подконтрольной ВТБ «Гостиничной компании», которая зарегистрировала в Казани «дочку» — ООО «Гостиничная компания — центр». Зимой 2017 года гостиница начала работать под новым брендом Center Hotel Kazan Kremlin.