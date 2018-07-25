Главное
Следком прекратил расследование двух уголовных дел в отношении экс-руководителя исполкома Челнов

Татар-информ

25 июля 2018, 12:08

Экономика и финансы

Бывший казанский отель Marriott хотят продать за полцены

Рекомендуем

Уже год гостиницу не могут продать за 1,2 млрд рублей, поэтому стоимость может упасть до 600 млн рублей.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Имущество бывшего казанского отеля Marriott могут продать за полцены, пишет газета «Коммерсантъ».

Уже год гостиница, которая c 2017 года работает под брендом Center Hotel Kazan Kremlin, выставлена на продажу. Изначально цена составляла 1,2 млрд рублей.

Комитет кредиторов ООО «Динамикс групп», владельца бывшего отеля Marriott, сообщил о новых торгах по продаже гостиницы. Предполагается, что они пройдут с понижением начальной цены, которая теперь установлена в размере 864 млн рублей. Минимальная стоимость отеля, на которую согласились кредиторы, составляет 600 млн руб. Эксперты уверены, что гостиницу удастся реализовать за 700 — 750 млн рублей. Пока неизвестно, когда пройдут торги.

Четырехзвездочный отель Marriott на 150 мест появился около Казанского кремля в 2011 году. Он прекратил свою деятельность в конце 2016 года из-за банкротства ООО «Динамикс групп». Вскоре гостиница перешла под управление подконтрольной ВТБ «Гостиничной компании», которая зарегистрировала в Казани «дочку» — ООО «Гостиничная компания — центр». Зимой 2017 года гостиница начала работать под новым брендом Center Hotel Kazan Kremlin.

Реклама

Следующая новость

В Казани покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года
Новости дня
13:54
Госкомитет РТ по тарифам не будет регулировать цены на вывоз мусора

Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой инфоромации РТ.

13:50
В Тукаевском районе из-за угрозы птичьего гриппа запретили продажу птицы

13:45
Монеточка и четыре рок-группы бойкотируют «Нашествие-2018» из-за Минобороны
13:44
Минфин РФ подготовил поправки в закон об ОСАГО
13:40
Воссоздаваемые лавки Курманаева оснастят лифтом

Проектная стоимость работ оценена в 120 миллионов рублей.

13:26
Госдума приняла закон о регистрации машин без посещения ГИБДД
13:22
В Набережных Челнах задержан экс-глава Тукаевского района Василь Хазеев

В уголовном деле фигурируют восемь участков общей площадью 11 гектаров, расположенные в Князевском сельском поселении.

13:10
Почти 70 процентов россиян делают выбор в пользу отечественных лекарств
13:05
Следком прекратил расследование двух уголовных дел в отношении экс-руководителя исполкома Челнов

СК продолжает расследовать дело о хищении двух земельных участков в мае 2013 года.

12:54
Госдеп США пока не согласовал с Россией проведение новой встречи Путина и Трампа
12:50
Ак Барс Банк открыл витрину по продаже залогового имущества
12:46
К 1 сентября в Татарстане откроют шесть новых школ

К новому учебному году на территории республики откроется шесть новых школ, а в 28 образовательных организациях проводится капитальный ремонт.

12:38
Хакеры пригрозили взломом систем в «Домодедово» и требуют выкуп в биткоинах
12:32
Госдума приняла закон об изучении родных языков

Закон обеспечит получение школьного образования на родных языках народов Российской Федерации и государственных языках республик.

12:31
В Челнах задержали подозреваемых в поджоге автокрана на скандальной стройке

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которых подозревают в поджоге строительной техники.

12:30
Ак Барс Банк совместно с компанией «Унистрой» запустил ипотечную акцию – 7 процентов годовых
12:24
Минэкономики РТ поможет предпринимателям продавать товары и услуги в Сети

Ведомство запускает новую программу продвижения продукции татарстанских предпринимателей через Интернет.

12:15
Появилось видео стрельбы полицейского по дебоширами в Казани

Чтобы усмирить хулиганов, полицейскому пришлось применить табельное оружие.

12:12
В Татарстане открылась горячая линия для вопросов жителей по профилактике гепатитов

Специалисты-эпидемиологи дадут рекомендации татарстанцам, как защитить себя и своих детей.

12:08
Бывший казанский отель Marriott хотят продать за полцены

Уже год гостиницу не могут продать за 1,2 млрд рублей, поэтому стоимость может упасть до 600 млн рублей.

11:52
Видео про «бессмертного русского» поразило американцев
11:44
СК РФ заочно предъявил обвинение экс-министру обороны Украины
11:36
Роман Гузель Яхиной «Дети мои» издан шрифтом Брайля

Ранее в форматах, доступных для слепых, был издан дебютный и полюбившийся многим роман «Зулейха открывает глаза» на русском и татарском языках.

11:30
В Казани покажут лучшие российские короткометражные фильмы этого года

Tele2 выступит партнером пятого ежегодного Фестиваля уличного кино, который пройдет в Казани 25 и 26 июля.

11:20
Стала известна дата похорон скончавшегося от пневмонии актера «Счастливы вместе»
События