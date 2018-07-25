Детские короткометражки челнинского производства впервые представили в Автограде

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В кинотеатре Автограда Illusium состоялась премьера четырех короткометражных фильмов. Об этом сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Режиссером короткометражек стал худрук театральной школы «Форте», режиссер и приглашенный артист театра «Мастеровые» Владимир (Лада) Радостев.

В короткометражных лентах «Цветик-семицветик», «Мечты», «Волшебный карандаш» и «Там, на неведомых дорожках» снялись дети из театральной школы «Форте», операторами выступили Александра и Юлии Гринько из видеостудии «Юла». Сценаристами стали сам Радостаев и артисты театра «Мастеровые». Съемки длились полтора летних месяца.

Главную роль в «Цветике-семицветике» исполнила Дарья Долгих. По словам ее родителей, девочке очень понравилась ее первая главная роль.

«Огромное спасибо!!!!!!! Мы под большим впечатлением от игры Дарьи, спасибо Вам, Владимир Иванович, что рассмотрели и выбрали ее на главную роль! Самое главное – ей самой понравилось играть, сниматься и, конечно же, быть в центре внимания!» – написала мама девочки Диана Долгих (пунктуация автора сохранена – прим. Т-и).