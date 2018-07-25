В Азнакаевском районе РТ впервые открылся палаточный военно-патриотический лагерь

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Под Азнакаево в РТ впервые открылся подростковый военно-патриотический палаточный лагерь «Родина». Более 50 юных азнакаевцев и лениногорцев проведут в полевых условиях неделю, сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.

В течение ближайших семи дней подростки в возрасте от 10 до 16 лет будут изучать автодело, строевую, медицинскую и огневую подготовку, познают основы парашютного дела и парапланеризма, научатся разбирать и собирать автомат. Также их ожидают сражения в пейнтбол и лазертаг, заезды на картингах и байках.

Все занятия будут проходить под надзором опытных наставников – педагогов школ, инструкторов ДОСААФ, кадровых офицеров и профессиональных тренеров.

Организаторами создания лагеря выступили ДОСААФ РТ, республиканский центр допризывной подготовки РТ «Патриот», администрация Азнакаевского района. Значительную поддержку оказали военный комиссариат и региональное отделение ВВПОД «Юнармия». Ожидается, что до конца лета, палаточный лагерь примет еще одну смену юных патриотов.

