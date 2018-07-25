Набравший 400 баллов по ЕГЭ выпускник получил еще 100 на экзамене в МГУ

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Выпускник одной из московских школ Руслан Салимгареев, который набрал 400 баллов по четырем ЕГЭ, получил еще 100 на вступительном экзамене в МГУ им. Ломоносова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились результаты внутреннего экзамена по математике. Мой результат — 100 баллов», — сказал абитуриент.

Салимгареев собирается отдохнуть в августе перед началом учебы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что набравший 400 баллов на ЕГЭ выпускник раскрыл секрет успеха.