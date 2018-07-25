(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Прокуратура Татарстана выясняет обстоятельства ДТП с автобусом в Тверской области, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее агентство сообщало, что на 315-м километре трассы М10 перевернулся экскурсионный автобус Казань – Санкт-Петербург. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем.

По поручению главы надзорного ведомства Илдуса Нафикова, прокуроры РТ выяснят, кому принадлежит автобус, а также установят все обстоятельства и причины случившегося.