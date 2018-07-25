В Роспотребнадзоре рассказали, как пережить жару

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как пережить жару без вреда для здоровья. Полная информация имеется на сайте ведомства.

Очень важно избегать нахождения на улице (в транспорте) в пиковые дневные часы, их лучше пережидать в хорошо проветриваемых помещениях.

Из пищи следует исключить продукты с большим содержанием жира, копчености, сладкие газированные или энергетические напитки и, конечно, алкоголь. Потерю жидкости организмом лучше всего возмещать морсами, отварами, соками; чай и сочные фрукты тоже для этого подойдут.

Из дома следует выходить в одежде светлых тонов, головном уборе и солнцезащитных очках. Полезно будет орошать лицо термальной водой, протирать влажными салфетками за ушами.