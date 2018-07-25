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Отцы Ново-Савиновского района Казани задолжали детям 100 млн рублей алиментов

Татар-информ

25 июля 2018, 22:34

Общество

В Тукаевском районе снизилась рождаемость и смертность

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В первом полугодии прошлого года родилось 229 детей, в текущем году за аналогичный период зарегистрировано рождение 161 ребенка.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В первом полугодии текущего года в Тукаевском районе родился 161 ребенок: 80 девочек и 81 мальчик. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рождаемость снизилась: в первом полугодии прошлого года родилось 229 детей, пишет «Светлый путь».

По сравнению с первым полугодием прошлого года смертность в районе тоже снизилась. Если в прошлом году за этот период было зарегистрировано 273 случая, то в этом году – 258.

По словам начальника районного отдела ЗАГС Эльвиры Мустафиной, в районе новорожденных много, но некоторые родители регистрируют рождение в роддомах Набережных Челнов, это влияет на количество регистрации актов о рождении в районе.

В районе растет количество вторых, третьих и последующих детей. На это повлияли государственные программы предоставления материнского капитала и земельных участков. Среди новорожденных этого года 46 – первые дети, 64 – вторые, 51 – третьи и последующие в семье. В селе Тлянче-Тамак родилась двойня.

Родители назвали своих малышей Адель, Арслан, Булат, Валентина, Владислава, Амира, Алина. Среди редких имен – Адриан, Айнель, Айсиля, Алиана, Амалия. Самой молодой маме 16 лет, самыми старшими по возрасту стали 49-летние мама и папа.

В первом полугодии текущего года 76 пар зарегистрировали брак. Также в районе с начала года девять человек поменяли имя и фамилию. Одна из жительниц района получила двойное имя и двойную фамилию.

 

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