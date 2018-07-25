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Татар-информ

25 июля 2018, 23:22

Общество

Супруги с 55-летним стажем из Верхнеуслонского района внесены в книгу «Почетные юбиляры района»

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Фото: zags.tatarstan.ru

В честь юбилея совместной жизни имена супругов Рачковых внесены в книгу «Почетные юбиляры района», где они поставили свои подписи.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Кильдеевском сельском поселении Верхнеуслонского района РТ состоялось чествование «изумрудных» юбиляров – супругов Рачковых, сообщает Управление ЗАГС.

Михаил и Анна Рачковы состоят в браке 55 лет. В честь юбилея совместной жизни имена супругов Рачковых внесены в книгу «Почетные юбиляры района», где они поставили свои подписи.

Начальник отдела ЗАГС пожелала супругам здоровья и еще долгих лет совместной счастливой жизни, а также вручила от главы Верхнеуслонского района Марата Зиатдинова Благодарственное письмо и подарок на память.

В адрес юбиляров прозвучало много теплых слов от родных и близких. Глава Кильдеевского сельского поселения Виктор Бурдин также преподнес юбилярам памятный подарок.

 

 

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