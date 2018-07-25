В «Рубине» предупредили о мошенничестве с абонементами на сезон 2018-2019

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Сети появились мошенники, которые предлагают болельщикам купить абонементы футбольного клуба «Рубин» на сезон 2018-2019. Об этом сообщается на сайте «Рубина».

«В социальной сети "Вконтакте" участились случаи, когда мошенники под видом продавцов-консультантов предлагают болельщикам приобрести абонементы ФК "Рубин" на сезон 2018/19», — говорится на портале клуба.

В «Рубине» напоминают, что существуют только два способа купить абонементы: на официальном сайте в разделе tickets.rubin-kazan.ru и в кассах стадиона «Казань Арена». Подробнее об абонементах можно узнать по телефону горячей линии 8 800 550 19 58.

Сейчас доступны билеты первый домашний матч «Рубина» в сезоне 2018-2019, который пройдет 29 июля на стадионе «Казань Арена». В рамках первого тура чемпионата России казанская команда примет «Краснодар», в составе которого играет нападающий сборной России Федор Смолов.