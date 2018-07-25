США решили наказать Турцию из-за закупок российского оружия

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Конгресс США приостановил поставки истребителей 5-го поколения F-35 в связи с тем, что Анкара планирует закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Washington Times.

В последнем варианте оборонного бюджета Соединенных Штатов на будущий год приняты соответствующие поправки. Окончательное решение по вопросу поставок истребителей Турции будет принято после того, как будут проанализированы последствия такого запрета.

В течение трех месяцев Пентагон предоставит отчет о том, скажется ли отмена поставок на решении Турции о закупке российского оружия.