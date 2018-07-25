Россияне в восемь раз больше стали оплачивать покупки безналом

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). С 2013 года количество россиян, которые пользуются безналичным способом оплаты покупок, увеличилось в восемь раз, до 40 процентов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса Аналитического центра НАФИ.

Лишь пять процентов жителей России осуществляли безналичную оплату товаров и услуг в 2013 году, а теперь их число достигло 40 процентов. С 2015 года доля держателей карт выросла более чем на десять процентов и теперь составляет 82 процента. Аналитики уверены, что в 2020 году больше половины россиян откажутся в магазине от наличных денег.

Безналичные платежи пользуются наибольшей популярностью у жителей Москвы и Санкт-Петербурга (49 процентов). Этот способ оплаты также востребован у граждан в возрасте от 25 до 34 лет (52 процента), а также у людей с высшим образованием (46 процентов).

Треть россиян используют банковские картами с функцией бесконтактной оплаты. По их мнению, платежи с помощью пластиковых карт и смартфонов наиболее удобны. При этом пользователи считают бесконтактные платежи по карте безопаснее, чем платежи со смартфона и аксессуаров.

Ранее стало известно, что за первые три месяца этого года число активных платежных карт в России выросло почти на 20 процентов.