Мечети Казани начали принимать заказы на забой жертвенных животных в Курбан-байрам

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Казанские мечети начали принимать заказы от населения на забой жертвенных животных в Курбан-байрам. Сообщение об этом опубликовано на сайте Духовного управления мусульман Татарстана.

Мусульманский праздник в этом году отметят 21 августа.

«Мусульмане будут выполнять священную заповедь Всевышнего Аллаха — обряд жертвоприношения, символизирующий покорность и благодарность Аллаху», — сообщают в муфтияте.

После праздничного намаза в течение трех дней можно совершать жертвоприношение. Заказы на забой жертвенных животных принимаются по 17 адресам в Казани.

Ранее предпринимателей попросили не покупать баранов к Курбан-байраму в неблагополучных регионах, включая Казахстан и юг России.