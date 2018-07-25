«Рубин» может подписать контракт с полузащитником Натхо

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). «Рубин» может подписать полузащитника сборной Израиля Бибраса Натхо. Контракт 30-летнего спортсмена с ЦСКА истек этим летом, сообщает Федеральное агентство новостей.
В подписании футболиста заинтересован главный тренер казанского клуба Курбан Бердыев, который ранее работал с Натхо в Казани в 2010 — 2013 годах.
Отмечается, что с игроком планируют заключить двухлетнее соглашение.
В составе казанцев Натхо провел 147 матчей, забил 31 гол и отдал 36 голевых передач.
За ЦСКА спортмен играл с 2014 года и провел 142 матча, забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи. В 2016 году получил титул чемпиона страны в составе армейцев.