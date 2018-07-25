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В Казани мотоциклист совершал обгон по встречке и столкнулся с «ГАЗелью»

Татар-информ

25 июля 2018, 07:58

Экономика и финансы

Американские СМИ назвали достоинства российского миноносца «Лидер»

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Строительством эскадренного миноносца типа «Лидер» будет заниматься Северное проектно-конструкторское бюро в 2020 году.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Разрабатываемый в России миноносец «Лидер» проекта 23560 станет «самым мощно вооруженным военным кораблем в мире» и будет превосходить по своим характеристикам почти все корабли. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Military Watch.

Отмечается, что «Лидер» могут оснастить модифицированными версиями зенитных ракетных комплексов С-500 для защиты от ракет большой дальности и С-350, а также комплексом «Редут».

По мнению автора статьи, это вооружение будет решающим в противодействии угрозам в море.

Кроме того, на новом корабле планируется установить ракетно-артиллерийский комплекс ближнего действия «Панцирь-М», на вооружение корабль получит крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон» и модифицированные гиперзвуковые ракеты, которые используются в комплексе «Кинжал».

Строительством эскадренного миноносца типа «Лидер» будет заниматься Северное проектно-конструкторское бюро в 2020 году.

Плаинируется, что корабль будет 200 м в длину и 20 — в ширину, водоизмещение составит порядка 17,5 тыс. т, скорость 30 узлов.

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