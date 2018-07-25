В Китае обнаружены 136 древних гробниц

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В китайской провинции Шаньдун археологи нашли 136 гробниц на территории кладбища, которое относится к периоду правления династии Восточная Чжоу (771 — 221 гг. до н. э.). Об этом сообщает RT со ссылкой на «Синьхуа».

Раскопки на кладбище в деревне Дахань начались в октябре прошлого года, за это время было обнаружено 100 небольших и 36 крупных гробниц, рассказал археолог Лю Яньчан.

Также было найдено более 800 артефактов, включая изделия из керамики, нефрита, бронзы и костей.

По словам Лю Яньчана, большие и средние гробницы могут принадлежать лицам высшего сословия, их национальности еще не определены.

Ранее сообщалось, что египетские археологи обнаружили в черном александрийском саркофаге три мумиии.