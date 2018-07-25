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В Казани мотоциклист совершал обгон по встречке и столкнулся с «ГАЗелью»

Татар-информ

25 июля 2018, 06:47

Экономика и финансы

Business Insider указал России на американскую «ахиллесову пяту»

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С апреля по май 2018 года Москва уменьшила активы в американских облигациях государственного займа с 96 млрд до 15 млрд долларов.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Россия начала избавляться от американских облигаций, то есть нашла «ахиллесову пяту» Соединенных Штатов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Business Insider.

С апреля по май 2018 года Москва уменьшила активы в американских облигациях государственного займа с 96 млрд до 15 млрд долларов, что вызвало рост процентных ставок в США, и в будущем это поможет укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы, пишет издание.

Отмечается, что у России было достаточно причин, чтобы отказаться от ценных бумаг. 

По данным издания, больше всего урон экономике США нанесет Китай, если по примеру России будет избавляться от американских облигаций.

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