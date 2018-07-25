Дональд Трамп предложил Евросоюзу взаимно отказаться от пошлин

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу одновременно со Штатами отказаться от таможенных пошлин и барьеров. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Представители Евросоюза завтра, 25 июля, приедут в Вашингтон, чтобы обсудить торговую сделку, написал Трамп. Глава Белого дома отметил, что у него есть идеи — «и США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии!». Тогда, по его словам, наконец будет существовать свободный рынок и честная торговля.

Американский лидер заявил, что надеется, что Евросоюз готов пойти на такой шаг, но и отметил, что они «вряд ли это сделают».

В конце марта США сообщили о введении пошлин в 25 процентов и 10 процентов на сталь и на алюминий соответственно. Для Евросоюза, Канады и Мексики пошлины начали действовать с 1 июня. Еврокомиссия в ответ ввела 25-процентные пошлины на импорт ряда американских товаров.