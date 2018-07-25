Главное
После инцидента в Ярославской колонии в татарстанском УФСИН проведут проверки

Татар-информ

25 июля 2018, 06:24

Экономика и финансы

Дональд Трамп предложил Евросоюзу взаимно отказаться от пошлин

Рекомендуем

Американский лидер заявил, что после одновременной отмены пошлин будет существовать свободный рынок и честная торговля.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу одновременно со Штатами отказаться от таможенных пошлин и барьеров. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Представители Евросоюза завтра, 25 июля, приедут в Вашингтон, чтобы обсудить торговую сделку, написал Трамп. Глава Белого дома отметил, что у него есть идеи — «и США, и ЕС отменяют все пошлины, барьеры и субсидии!». Тогда, по его словам, наконец будет существовать свободный рынок и честная торговля.

Американский лидер заявил, что надеется, что Евросоюз готов пойти на такой шаг, но и отметил, что они «вряд ли это сделают».

В конце марта США сообщили о введении пошлин в 25 процентов и 10 процентов на сталь и на алюминий соответственно. Для Евросоюза, Канады и Мексики пошлины начали действовать с 1 июня. Еврокомиссия в ответ ввела 25-процентные пошлины на импорт ряда американских товаров.

Реклама

Следующая новость

Айрат Фаррахов: Мы не повышаем ставку НДС, а возвращаемся к прежним 20 процентам
Новости дня
06:24
Дональд Трамп предложил Евросоюзу взаимно отказаться от пошлин
05:16
В Высокогорском районе пройдет антикоррупционная акция «Знания – это сила!»

В программе мероприятия – интерактивная игра «Коррупция приводит к трагедии» и показ лучших видеоработ конкурса «Творчество против коррупции».

04:34
В Университетской клинике КФУ делают бесплатные прививки от кори

Корь чревата осложнениями, в число которых входят ларингит, отит, вторичная бактериальная пневмония, коревой энцефалит (воспаление мозга).

03:21
В Дрожжановском районе корова Березка родила сразу четырех телят

По словам главного зоотехника хозяйства Марата Раимова, обычно у коров рождается по одному и очень редко – по два теленка.

02:12
В Свияжске пройдут профессиональные богатырские поединки и бои при факелах

28 июля комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок» отметит седьмой день рождения.

01:20
От аннуляции туров «Натали Турс» могут пострадать более 30 тысяч человек
00:45
На четвертом этапе «Шелкового пути-2018» победил Андрей Каргинов

Четыре из шести экипажей «КАМАЗ-Мастера» в ходе этапа столкнулись с техническими проблемами.

00:07
Шахматисты Заинска успешно выступили на командном чемпионате Татарстана

По итогам турнира сборная Заинска впервые завоевала «серебро» по быстрым шахматам.

24.07 23:58
ООН следит за ситуацией вокруг сбитого самолета ВВС Сирии
24.07 23:40
Пилот сбитого Израилем сирийского самолета погиб
24.07 23:25
Сотрудники детской библиотеки в Тетюшах открыли для юных посетителей «Секреты здоровья»

Дети смогли окунуться в мир здоровья, правильного питания и полезных привычек.

24.07 23:12
В длинный список Букеровской премии впервые попал комикс
24.07 23:10
Проект «Нескучное лето» в 15-й раз прошел в Лениногорске
24.07 23:00
Сенаторы США начали готовить новый закон о санкциях против РФ
24.07 22:56
В Казани наградили победителей Первенства ПФО по русским и стоклеточным шашкам

Сборная Татарстана завоевала 19 медалей – шесть золотых, восемь серебряных и пять бронзовых – и в итоге заняла второе место в общекомандном зачете.

24.07 22:44
Нижнекамец получил диплом за рекордное количество сеансов радиосвязи в дни ЧМ-2018

Позывной Ильяса Бикбаева – RC18KZ, он является руководителем радиоклуба «Нижнекамскнефтехим».

24.07 22:40
Актер из сериала «Счастливы вместе» умер на 40-м году жизни
24.07 22:24
Ольга Бузова попала в аварию с грузовиком на МКАД
24.07 22:11
Министр спорта РТ: «Олимпиада в Казани – перспектива 2032 или 2036 года»

Владимир Леонов и президент ОКР Станислав Поздняков обсудили шансы Казани претендовать на ряд турниров.

24.07 22:00
Учителя обсудят «Цифровое поколение России» на школьном фестивале в Елабуге

В работе фестиваля примут участие ведущие учителя России и Татарстана, ученые вузов РФ и зарубежья, эксперты в области развития образования.

24.07 21:45
Альметьевск готовится встретить художников в рамках проекта «Сказки о золотых яблоках»

Куратор проекта Полина Еж расскажет, какие объекты будут расписаны этим летом, и кто будет творить на улицах города.

24.07 21:40
Леонов: «В ближайшие год-два построим в Казани крытый Центр пляжных видов спорта»

Министр спорта Татарстана подчеркнул, что проект нового спортивного сооружения уже сушествует.

24.07 21:37
Курс рубля упал после заявления Трампа о предстоящем вмешательстве России в выборы
24.07 21:28
Открыт прием заявок на фестиваль башкирской и татарской песни «Идель»

Заявки можно присылать до 6 ноября на почту idelfestival@gmail.com.

24.07 21:22
Трамп предупредил о попытке РФ помочь демократам на предстоящих выборах в США
События