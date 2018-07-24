Шахматисты Заинска успешно выступили на командном чемпионате Татарстана

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Заинские шахматисты успешно выступили на командном чемпионате Татарстана по быстрым шахматам и блицу среди городов и районов республики, сообщает «Заинск-информ».

Турниры состоялись 21 и 22 июля в Актаныше. Заинский район на соревнованиях представила команда, в состав которой вошли кандидаты в мастера спорта Василий Васильев и Михаил Царегородцев, а также обладатели первых спортивных разрядов Александр Утяганов и Ильдар Аюпов. Заинцы выступали в подгруппе среди команд районов с населением от 35 тыс. до 90 тыс. человек.

Васильев, игравший на первой доске, завоевал два первых места. На турнире по блицу спортсмен выступил с максимальным результатом, заработав десять из десяти возможных очков. Также он завоевал «золото» по быстрым шахматам.

По итогам турнира сборная Заинска впервые завоевала «серебро» по быстрым шахматам, опередив команды Набережных Челнов, Альметьевска и Казани.

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