(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Афера со стретч-пленкой в «Индустриальном парке Камские Поляны» дошла о суда, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следователей, петербуржская организация «КС-ПАК СПБ» и «Индустриальный парк Камские Поляны» заключили сделку на поставку пленки. Позднее петербургская компания задолжала поставщику, из-за чего отгрузка продукции была приостановлена.

В мае 2014 года глава петербургской фирмы предложил коммерческому директору «УК Камские Поляны» продолжить поставки за 600 тысяч рублей, на что тот согласился.

В итоге с 2014 по 2015 год злоумышленники похитили стретч-пленку на сумму, превышающую 15,5 миллиона рублей.

Уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями» направлено на рассмотрение в суд.