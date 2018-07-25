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Прокуратура Татарстана выясняет обстоятельства ДТП с автобусом в Тверской области

Татар-информ

25 июля 2018, 08:45

Происшествия

Афера со стретч-пленкой в «Индустриальном парке Камские Поляны» дошла о суда

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Руководители двух предприятий похитили товара на 15,5 миллионов рублей.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Афера со стретч-пленкой в «Индустриальном парке Камские Поляны» дошла о суда, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следователей, петербуржская организация «КС-ПАК СПБ» и «Индустриальный парк Камские Поляны» заключили сделку на поставку пленки. Позднее петербургская компания задолжала поставщику, из-за чего отгрузка продукции была приостановлена.

В мае 2014 года глава петербургской фирмы предложил коммерческому директору «УК Камские Поляны» продолжить поставки за 600 тысяч рублей, на что тот согласился.

В итоге с 2014 по 2015 год злоумышленники похитили стретч-пленку на сумму, превышающую 15,5 миллиона рублей.

Уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями» направлено на рассмотрение в суд.

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