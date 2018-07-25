В Высокогорском районе пройдет антикоррупционная акция «Знания – это сила!»

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В республиканском детском оздоровительно-образовательном центре «Костер» Высокогорского района РТ сегодня, 25 июля, пройдет антикоррупционная акция «Знания – это сила!» Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.
В программе мероприятия – интерактивная игра «Коррупция приводит к трагедии», показ лучших видео работ участников конкурса «Творчество против коррупции» и анкетирование.
Гостями мероприятия станут сотрудники Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики, а также представители администрации Высокогорского района.
Интерактивно-образовательное мероприятие «Знания – это сила!» проходит в рамках антикоррупционной программы «Не дать – не взять!».