В Университетской клинике КФУ делают бесплатные прививки от кори

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Университетской клинике Казанского (Приволжского) федерального университета можно бесплатно привиться от кори в связи с ростом числа заболевших этой болезнью в России, сообщает пресс-служба КФУ.

Случаи заболевания были зафиксированы в Башкортостане, Новосибирской области, Карелии.

По словам заведующей отделением Татьяны Шляпченковой, в клинике случаев заболевания корью нет. Однако в период проведения чемпионата мира по футболу из эпидбюро Казани пришло экстренное сообщение о случае заболевания корью у ребенка. В контакте оказались все, кто проживал в этом подъезде. Благодаря выходу врача-инфекциониста в очаг инфекции, осмотра всех контактных лиц и своевременной вакцинации непривитых лиц распространения вируса удалось избежать.

Корь – острое вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. Его симптомами является резкий подъем температуры, насморк, головная боль, поражение слизистых оболочек и кожи характерной сыпью. Болезнь чревата серьезными осложнениями, в число которых входят ларингит, отит, первичная вирусная пневмония, вторичная бактериальная пневмония, стоматит, коревой энцефалит (воспаление мозга), менингит (воспаление мозговой оболочки), гепатит и другие.

Взрослым вакцина ставится с 18 до 55 лет.