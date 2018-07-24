Что делать, если не добрал баллов ЕГЭ в технический вуз?

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) нужна не только для поступления в вуз. Школа выдает аттестат о среднем общем образовании только при успешной сдаче двух обязательных предметов: русского языка и математики базового или профильного уровня. Если же обязательные предметы не сданы и аттестат не выдан, то выпускник уходит из школы со справкой.

Однако даже в этом случае не стоит отчаиваться и впадать в уныние. Есть несколько надежных вариантов, которые можно рассмотреть.

Вариант № 1. Пойти учиться в техникум или колледж

Первый вариант — это получить среднее специальное образование в техникуме или колледже. Обучение в таком образовательном учреждении имеет множество преимуществ. Во-первых, для поступления понадобится аттестат за 9-й, а не 11-й класс. Во-вторых, это возможность получить востребованную специальность. В-третьих, колледж станет крепким мостом на пути в желаемый институт.

Кроме того, важными преимуществами обучения в ссузе являются возможность освоить профессию за более короткий срок (получение среднего профессионального образования может занять от 10 месяцев до 4 лет) и большая доступность обучения (во многих образовательных учреждения много бюджетных мест).

При этом можно не рассматривать вариант поступить после колледжа в вуз. Этот вариант подходит тем, кто выбрал профессию, где среднего образования при устройстве на работу будет достаточно. Обучаться можно практически всему: от экономики и лингвистики до искусства визажа и архитектуры.

Приведем лишь некоторую часть из большого списка мест, куда можно еще податься, чтобы получить востребованную рабочую специальность.

В Нижнекамском техникуме нефтехимии и нефтепереработки можно освоить такие профессии, как оператор нефтепереработки, аппаратчик производства неорганических веществ, машинист технологических насосов и компрессоров или токарь-универсал. Лучших выпускников колледж направляет работать на крупные татарстанские предприятия, такие, как «Нижнекамскнефтехим», «ТАИФ-НК», «ТАНЕКО», «Нижнекамскшина» и другие.

В Казанском техникуме информационных технологий и связи можно отучиться по специальности «Компьютерные системы и комплексы», освоить профессии администратора баз данных, веб-разработчика, программиста или специалиста по информационной безопасности. «Около 80 процентов специалистов среднего звена, работающих на казанских предприятиях связи — выпускники техникума», — отметили в учебном заведении.

Окончив Казанский колледж технологии и дизайна, можно стать технологом-конструктором изделий из кожи или швейных изделий. Кстати, колледж содействует трудоустройству выпускников на татарстанских предприятиях, в том числе на Кукморском валяльно-войлочном комбинате, ООО «ТатВойлок», «Милена» или «Бахетле».

Стать специалистом в строительной отрасли можно, отучившись в Казанском строительном колледже. Например, имея аттестат за 9 класс, можно за 10 месяцев освоить такие нужные профессии, как мастер общестроительных работ, электромонтажник или мастер сухого строительства. В учебном заведении можно также получить профессию специалиста в ландшафтном строительстве, научиться эксплуатировать автомобильные дороги и аэродромы, а также монтировать кондиционеры и вентиляторы.

«На данный момент самая большая потребность на рынке труда Татарстана в кадрах в сфере строительства. Всего в базе данных в этой сфере насчитывается 8 тыс. вакансий, в обрабатывающем производстве — 6,5 тыс., в сфере транспорта — 3,5 тыс. вакантных мест. Наиболее востребованными профессиями являются инженерные специальности. Предприятия республики нуждаются в узких специалистах. Поэтому если ты хочешь быть профессионалом, стань хорошим специалистом в узком профессиональном сегменте», — отметила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова.

Вариант № 2. Подготовиться к поступлению в вуз

Для поступления в вуз у вас есть целый год. Можно подготовиться самостоятельно, нанять репетитора или пойти на специальные курсы.

Кроме того, можно поступить в колледж или техникум при вузе. Университеты воспринимают учащихся своих колледжей как потенциальных абитуриентов вуза. Помимо этого, выпускники данных учебных заведений смогут поступить в вуз без сдачи ЕГЭ.

Такая система работает, например, в колледжах при КНИТУ-КАИ или КНИТУ-КХТИ. Так, в колледже информационных технологий при КНИТУ-КАИ можно отучиться на программиста или системного администратора, в Казанском технологическом колледже «КНИТУ» можно освоить профессию лаборанта-эколога или оператора нефтепереработки, а затем продолжить учебу в вузах.

Как правило, колледжи и техникумы отлично готовят к поступлению в университет, помогают плавно подготовиться к студенчеству, в том числе и психологически. Благодаря такому обучению лекции, семинары и сессии уже не станут для выпускников шоком.

Кроме того, можно рассмотреть варианты учиться на вечерней, очно-заочной или заочной формах обучения. Такую учебу легко получится сочетать с работой, хобби и при необходимости подготовкой к ЕГЭ.

О востребованности рабочих специальностях на рынке труда в Казани говорят и данные Центра занятости населения по состоянию на 1 июля 2018 года. Так, наибольшее количество вакансий представлено в таких отраслях, как строительство (3,9 тыс. вакансий), государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (2,7 тыс. вакансий), транспортировка и хранение (3,0 тыс. вакансий), обрабатывающие производства (1,2 тыс. вакансий), образование (1 тыс. вакансий).

Наиболее востребованными на сегодняшний день являются специалисты в различных областях: менеджеры, медицинские сестры, инженеры, механики, младшие воспитатели, водители автомобиля, бетонщики, арматурщики, штукатуры и повара, сообщили в Центре занятости населения Казани.

Подробнее о том, каким профессиям обучают в каждом городе или районе Татарстана, можно узнать на сайте edu.tatar.ru и портале государственных услуг Татарстана uslugi.tatar.ru. Для этого нужно выбрать интересующий район и в разделе «профессиональное образование» посмотреть список учреждений и специальности. На портале государственных услуг можно также подать заявление в понравившийся колледж или техникум.

Вариант № 3. Начать работать.

Сразу после школы можно посвятить себя получению реальных навыков. Работу можно совместить с подготовкой к экзамену на следующий год. У этого пути достаточно много плюсов: частичная финансовая независимость от родителей, опыт работы, трудовой стаж и, конечно, возможность целенаправленно готовиться к сдаче ЕГЭ в следующем году. Особенно важен опыт работы, если выбрать место, близкое к желаемому образованию.

Шансов найти неплохую подработку, даже при отсутствии опыта, у свободных от учебы выпускников больше, чем у ровесников-студентов, поскольку они не зависят от вузовского расписания. Опять же не стоит думать, что работа ограничится прогулками в костюме чебурека и раздачей листовок.

По вопросу предоставления государственной услуги по организации трудоустройства выпускникам необходимо обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

При этом Центр предоставит госуслуги по социальной адаптации, прохождению теста на профориентацию, профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, рассказали в ЦЗН Казани.

«Трудоустройство выпускников осуществляется по различным профессиям и специальностям: делопроизводитель, швея, бухгалтер, оператор ЭВМ, секретарь, медсестра, слесарь, повар, механизатор, доярка и другие», — сообщили специалисты Центра занятости.

В пресс-службе компании HeadHunter отметили, что чаще всего соискатели в возрасте 17-18 лет относятся к профобласти «Начало карьеры». На нее приходится 79 процентов резюме. Здесь среди выпускников школ особенно популярны такие отрасли, как продажи, консультирование, масс-медиа и туризм.

«За последний месяц создали или обновили свои резюме полторы тысячи жителей Татарстана в возрасте 17-18 лет. Большая часть из них (35 процентов) согласятся на работу с окладом в 15 — 20 тыс. рублей. 26 процентов соискателей претендуют на зарплату от 20 до 25 тысяч», — рассказали представители HeadHunter.

По данным компании, на сегодняшний день на рынке труда Татарстана 36 процентов работодателей готовы взять на работу сотрудников без опыта. Таких соискателей ждут в продажах, банковской сфере и консультировании. 52 процента работодателей предлагают сотрудникам без опыта зарплату от 20 тыс. рублей.

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