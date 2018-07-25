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Татар-информ

25 июля 2018, 03:21

Сельское хозяйство

В Дрожжановском районе корова Березка родила сразу четырех телят

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По словам главного зоотехника хозяйства Марата Раимова, обычно у коров рождается по одному и очень редко – по два теленка.

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). В Дрожжановском районе Татарстана зафиксирован уникальный случай. Корова по кличке Березка родила сразу четырех телят, сообщает пресс-служба районной администрации.

Событие произошло в группе доярки Лилии Раимовой в ООО «Цильна» Дрожжановского района. Телята весят примерно по 20 килограммов каждый.

По словам главного зоотехника хозяйства Марата Раимова, обычно у коров рождается по одному и очень редко – по два теленка. Рождение трех телят сразу встречается у одной из семи тысяч коров.

Раимов признался, что он еще не сталкивался с рождением сразу четырех телят. «Это просто чудо», – прокомментировал он.

Отелившаяся корова и ее телята чувствуют себя хорошо. Березка дает более 35 килограммов молока в сутки.

 

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