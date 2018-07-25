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Прокуратура Татарстана выясняет обстоятельства ДТП с автобусом в Тверской области

Татар-информ

25 июля 2018, 08:15

Происшествия

Челнинец осужден за похищение двух тонн свинины в счет зарплаты

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За два месяца мужчина вынес с предприятия мяса на 327 тысячи рублей.

(Набережные Челны, 24 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На суде челнинец объяснил кражу двух тонн свинины с предприятия, где он работал заведующим производством, задержкой зарплаты. 

В прошлом году мужчина устроился на работу на предприятие по производству мясных продуктов. Сначала работал грузчиком, позже его повысили до заведующего производством. Оклад на второй должности официально составлял 10 тысяч рублей. 

По его словам, сразу же после трудоустройства начались проблемы с выплатой заработной платы.Частично ее выдавали свининой. Из-за возникшей ситуации мужчина начал красть мясо и продавать его по заниженной цене.

В процессе следствия было установлено, что за два месяца челнинец вынес две тонны свинины на общую сумму 327 тысячи рублей.

Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно и назначили ему три года испытательного срока.

 

 

 

   

 

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