В Свияжске пройдут профессиональные богатырские поединки и бои при факелах

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). 28 июля в Свияжске комплекс исторической реконструкции «Ленивый торжок» отпразднует свой седьмой день рождения. С 17 часов на ристалище стартуют профессиональные и любительские средневековые бои, мастер-классы ирландского танца и музыкальные концерты.

После захода солнца гостей праздника ждут богатырские бои при свете факелов, концерт зажигательной группы «Фолк Фикшн» и фаер-шоу театра огня «Дженази».

Для самых маленьких зрителей будут организованы игры с аниматорами и стойки аквагрима, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.