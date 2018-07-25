От аннуляции туров «Натали Турс» могут пострадать более 30 тысяч человек

(Казань, 25 июля, «Татар-информ»). От аннуляции туров «Натали Турс» могут пострадать более 30 тыс. человек, предупреждает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Объем ущерба может составить 1,8 млрд рублей, отмечают в ассоциации. Также в АТОР констатируют, что у туристов могут возникнуть проблемы при получении страховых выплат.

Туроператор аннулировал все туры, проданные ранее, и остановил продажи из-за финансовых проблем 4 июля этого года. При этом компания задолжала туристам около 15 млн долларов.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы начала проверку туроператора «Натали Турс» после обращения граждан.