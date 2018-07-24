Сенаторы США начали готовить новый закон о санкциях против РФ

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм и сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес занялись разработкой «всеобъемлющего законопроекта» о санкционном давлении на Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Грэма.

По словам сенаторов, они выступают за сохранение активной роли Конгресса «в противостоянии российской агрессии», поэтому и намерены представить новый двухпартийный законопроект об ограничительных мерах в ближайшие дни.

Новый документ будет направлен как на обеспечение исполнения принятого ранее закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), так и на введение новых рестрикций из-за действий российских властей против «американской демократии и основанного на законах миропорядка».

В частности, в законопроекте упомянуты такие меры, как ужесточение санкций против российского энергетического и финансового секторов, а также олигархов и предприятий с государственным участием, ограничение операций с суверенным долгом РФ.

Также документ предполагает организацию Национального центра реагирования на российские угрозы и требование запретить возможный выход Соединенных Штатов из НАТО без одобрения Сената.