В длинный список Букеровской премии впервые попал комикс

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Графический роман «Сабрина» американского художника Ника Дрнасо вошел в лонг-лист Букеровской премии, пишет «Газета.Ru».
Комикс либо графическая новелла впервые за всю историю престижной премии будет претендовать на эту престижную премию.
В основе сюжета – исчезновение девушки и реакция на это СМИ, родственников и друзей.
Жюри отметило, что графический роман получился «тонким и минималистичным», а его автор Дрнасо «меняет форму художественной литературы».
По мнению членов жюри, «"Сабрина" делает то, что и должна делать хорошая литература».