Актер из сериала «Счастливы вместе» умер на 40-м году жизни

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Артист Государственного театра киноактера Александр Исаков скончался в Москве в возрасте 39 лет, сообщает НСН.



Артист умер в больнице в результате осложнений после перенесенной пневмонии.



Исаков известен зрителю по игре в сериалах «Холостяки», «Моя любовь», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Безмолвный свидетель» и «Дежурный ангел».



Кроме того, 15 лет актер служил в театре. Он сыграл в постановках «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки» и других.

Дата и место похорон будут названы позднее.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 9 мая от пневмонии скончался актер Юрий Киндрат, сыгравший в фильмах и сериалах «Игра», «Закрытая школа», «Настя» и «Спящие-2». Ему было всего 32 года.