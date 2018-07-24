Ольга Бузова попала в аварию с грузовиком на МКАД

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Российская певица и ведущая Ольга Бузова попала в ДТП с участием грузовика на МКАД, сообщает Super.



После ужина в своем кафе она ехала на работу на реалити-шоу «Дом-2». Однако в какой-то момент на МКАД в нее врезался грузовик. Источник отмечает, что фура ехала на небольшой скорости, поэтому певица отделалась лишь шоком и небольшими ушибами. Но ее внедорожнику синего цвета не так повезло: Mercedes c бежевым кожаным салоном нуждается в серьезном ремонте.



По словам пиар-менеджера певицы Антона Богославского, это авто – подарок ее тайного поклонника.

Пользователи Сети незамедлительно отреагировали на происшествие. «Водитель попал в хитпарад ее мыслей», «Сильно тормознула», «Почему мерс не розовый?», «К НЕсчастья фура двигалась медленно», – написали они в соцсетях (авторские орфография и пунктуация сохранены – прим. Т-и).