Курс рубля упал после заявления Трампа о предстоящем вмешательстве России в выборы

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Курс рубля к доллару и евро резко упал после заявления Президента США Дональда Трампа о грядущем вмешательстве России в выборы, которые состоятся осенью этого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Вскоре после того, как Трамп написал в своем Twitter’е о вмешательстве РФ, курс российской валюты начал снижаться. К 19.45 доллар подорожал до 63,47 рубля по сравнению с 62,70 рубля в 19.00. За тот же промежуток времени евро вырос в цене с 73,38 рубля до 74,04.

Сейчас падение курса рубля к доллару и евро остановилось. Согласно данным Московской биржи, на 21.21 доллар торгуется на уровне около 63,30 рубля, а евро – 73,90.

Якобы имеющее место стремление РФ вмешаться в американские выборы Президент США объяснил желанием отомстить ему за жесткую политику в отношении России.