Владимир Полетаев: После смены сторон в перерыве у нас начинается бардак в защите

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер мужской сборной России по пляжному гандболу Владимир Полетаев после победы над американцами в матче чемпионата мира в Казани заявил, что его подопечным еще нужно поработать над взаимодействиями в защите.

Россияне провели два матча на турнире и в обеих играх после выигранного первого периода неизменно отдавали второй. «После хорошего первого периода у нас есть немного недопонимание во втором тайме. Меняется сторона, и защитники не могут перестроиться. Поэтому и получается, что в защите у нас бардак, и ни одной атаки соперника мы не можем предотвратить. Хотелось бы, чтобы вратари немного зацепили еще, тогда все будет в порядке. Решающий пенальти Неклюдова? Он был уверен в себе. Мы с ним поговорили, он сказал: „Я уверен, готов. Пойду и забью“», — подчеркнул Полетаев.

Говоря о неожиданных победах сборной Швеции над россиянами и бразильцами в первый игровой день, наставник российской команды отметил, что скандинавы поймали кураж. «Бразильцы — это всегда фаворит, с ними всегда приятно играть и выигрывать у них. Поэтому ребята из сборной Швеции спокойно собрались и выиграли. Наша задача на матч с Бразилией? Завтра увидите», — добавил главный тренер сборной России.