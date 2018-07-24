В Минобороны РФ назвали условия задержки США в Сирии

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков назвал условия, при которых военные силы США могут остаться в Сирии, сообщает RT.

Конашенков отметил, что, если Соединенные Штаты хотят задержаться в Сирии, им придется начать взаимодействовать с российской стороной и законным руководством Сирии в проблеме возвращения беженцев.

Также он подчеркнул, что если американская сторона не готова к взаимодействию с РФ по этому вопросу, то Соединенным Штатам следует «не мешать мирному процессу и приступить к ускоренному выводу военнослужащих США с территории Сирии».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что американская коалиция нанесла удары по мирным жителям Сирии.