Мужская сборная России обыграла США на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Гандболисты сборной России одержали первую победу на чемпионате мира по пляжному гандболу в Казани, который проходит в столице Татарстана с 24 по 29 июля. В серии буллитов россияне обыграли команду США.

Игра между сборными России и США получилась самым «веселым» матчем дня: на каждый гол соперники тут же отвечали, трибуны гнали вперед хозяев. Подопечные Владимира Полетаева ответили взаимностью публике и выиграли первый период со счетом 23:20 — несколько надежных защит в конце помогли российским парням удержать добытое преимущество.

Во втором периоде у россиян разладилась игра в защите, которую американцы раз за разом беспрепятственно проходили. Вдобавок ко всему кураж поймал лидер американской команды Джереми Удо-Удома, настрелявший 12 очков за матч. Игровой отрезок хозяева проиграли с разницей в два мяча, поэтому во второй раз за день россиянам предстояло пробивать буллиты. Лучший бомбардир сборной России в матче Игорь Неклюдов едва не стал антигероем — он не реализовал свой штрафной бросок и поставил команду на грань поражения. Всех спас голкипер Антон Заболотский: в критический момент от отразил буллит Андреса Эспиносы и вернул россиян в игру.

Следующий бросок у американцев не реализовал Александр Браун, а Неклюдов реабилитировался-таки за неудачу — именно его буллит принес сборной России победу в матче.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Мужчины, группа D. Второй тур.

США — Россия — 1:2 (20:13, 18:23, 6:9).

Казань, Центр пляжных видов спорта.