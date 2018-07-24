В Казани тысяча бойцов Росгвардии приняли участие в акции «Пока сердца для чести живы…»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Сегодня в казанской Академии спорта прошла всероссийская военно-патриотическая акция «Пока сердца для чести живы...», в которой приняли участие более тысячи бойцов Росгвардии. Для участников мероприятия организовали выставку и концерт военных творческих коллективов.

В Академии спорта развернулась выставка, на которой представили образцы оружия и систем безопасности, а также фотографии из музея Росгвардии. Кроме этого, все желающие могли узнать, как попасть на службу в ОМОН и подать заявку для вступления в спецвойска.

«Старт акции прошел в городе Томске 25 февраля. Мероприятия состоялись в десяти городах, таких, как Северск, Новосибирск, Кемерово. Цель акции — формирование положительного образа российского офицера и солдата, также она (акция — прим. Т.-и.) способствует патриотическому воспитанию молодежи», — рассказал начальник отделения культурно-досуговой работы Главного управления по работе с личным составом Росгвардии подполковник Александр Суворов.

«В Росгвардии служит более двух тысяч человек. Сегодня мы пригласили около тысячи росгвардейцев. Акция организована в основном для детей, поэтому мы пригласили учеников школ, а также спортсменов, кадетов и ветеранов», — отметила замначальника по работе с личным составом Управления Росгвардии по РТ Рафиль Набиуллин.

Больше всего внимания на выставке привлекла экспозиция образцов оружия СОБРа. Здесь можно было познакомиться с гранатометами, пистолетами и винтовками, которые используют сотрудники в своей работе.

Сотрудники ОМОНа устроили стенд своего отряда и рассказали, как попасть к ним на службу. Выяснилось, что это достаточно сложно.

«Кандидаты на службу проходят строгий медицинский и психологический отбор, также требуется отличная физическая форма. В программу включена и юридическая подготовка. Чтобы подготовить бойца к службе, потребуется порядка трех месяцев. В первый год сотрудник получает около 34 тыс. рублей, с выслугой лет и присвоением званий эта цифра растет», — поделился заместитель командира отряда по работе с личным составом Алексей Алфутин.

После завершения работы выставки всех участников пригласили на концерт. В нем приняли участие артисты ансамбля войск Национальной гвардии, лауреаты и победители смотра-конкурса самодеятельности, которые приехали из разных городов России. Большинство произведений для сегодняшнего концерта написаны заслуженным артистом России Анатолием Доровских, который лично присутствовал на мероприятии.