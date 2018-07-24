Президент Олимпийского комитета России посетил ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в рамках официального визита в Казань посетил чемпионат мира по пляжному гандболу, который проходит в столице Татарстана с 24 по 29 июля.

Поздняков принял участие в церемонии открытия первенства планеты по пляжному гандболу. «От имени ОКР я рад приветствовать участников в столице Татарстана, прекрасном спортивном городе Казани. Организационный уровень соревнований в Казани известен далеко за пределами нашей страны. Уверен, что и этот чемпионат мира по пляжному гандболу пройдет на высоком уровне, а гости ощутят гостеприимство и дружеское отношение татарстанцев. В этом году пляжный гандбол впервые вошел в программу Всемирных юношеских Олимпийских игр. От имени олимпийского движения в России я желаю этому виду спорта стать полноценным участником олимпийской семьи», — заявил Поздняков.