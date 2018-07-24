У западной границы РФ сформировано 70 воинских соединений

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Начиная с 2016 года, в Западном военном округе были сформированы почти 70 соединений, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Как отмечает Шойгу, из-за обстановки на данном стратегическом направлении требуется непрерывное совершенствование боевого состава войск.

По словам министра, для размещения новых частей создается нужная инфраструктура. Также благодаря поставке почти 5 тысяч единиц модернизированной техники и вооружения оснащенность современным вооружением увеличилась с 39 до 54 процентов, рассказал Шойгу.

Также Шойгу рассказал, что особенное внимание уделяется подготовке региональной группировки войск России и Республики Беларусь. Так, военные совместно с коллегами из Белоруссии приступили к подготовке учений «Щит союза — 2019».