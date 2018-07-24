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Татар-информ

24 июля 2018, 19:00

Культура

В казанском «Манеже» открылась фотовыставка к 1030-летию крещения Руси

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Фото: Рамиль Гали

Фотохудожник Валерий Ряшин собрал десятки снимков служителей и прихожан российских храмов и монастырей.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня в выставочном зале «Манеж» на территории Казанского Кремля открылась выставка фотографа Валерия Ряшина под названием «Служение». В экспозицию вошли десятки портретных работ, посвященных человеческим эмоциям в момент совершения таинства молитвы, случайные кадры церковных служителей в храмах и алтарях, а также репортажные снимки с главных событий Татарстанской епархии РПЦ — закладки первого камня возрождаемого Собора Казанской иконы Божьей Матери, посещения Казани патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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С благословения митрополита Казанского и Татарстанского Феофана выставка была приурочена к 1030-летию крещения Руси. Сам он не смог поприсутствовать на открытии, поскольку опоздал на рейс в Казань. От имени владыки гостей «Эрмитажа» приветствовал руководитель отдела культуры Казанской епархии РПЦ наместник Благовещенского собора иерей Константин Колыганов.

«Выставка рассказывает нам в основном о людях, посвятивших всю свою жизнь Богу — патриарх, митрополиты, епископы, священники, монахи, дьяконский чин, это и миряне, которые несут в храмах различные послушания. Хотя, как мне кажется, жизнь любого человека, живущего на земле, можно по праву назвать служением Богу, потому что человек рождается не только для того, чтобы жить для самого себя, а, скорее, для людей, которые его окружают, для ближних. Через добрые поступки, добрые дела по отношению к ближним исполнять заповеди Божьи. Эта выставка — о нас с вами и о том, как мы с вами служим Богу», — заключил иерей.

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Почти семь лет назад Валерий Ряшин приступил к созданию экспозиции «Служение». За это время художник успел побывать и в десятках современных городских храмовых комплексах, и древних церквях небольших деревушек. Он изучал историю создания и покровителей этих храмов, беседовал с их настоятелями и служителями. И все это с одной целью — показать «невоцерковленным» людям таинства, происходящие в алтарях и за ширмами всего заметного глазу прихожанина, ритуалы и состояния, которые сложно увидеть со стороны. Экспозиция разделена на четыре раздела: «Благословение», «Лики и лица», «Иллюстрации к городу», «Служение».

«Первые съемки семь лет назад начались в Больших ключах в Церкви апостола Иоанна Богослова, она стала моим любимым местом, которое я посещаю постоянно не только как фотограф, но и как прихожанин. Первая часть „Благословение“ была посвящена детям. Самые первые снимки были удачей и неожиданностью, и я продолжил. Здесь, кстати, нет ни одного постановочного снимка, это настоящие эмоции и чувства. Со временем расширилась карта мест, которые я посетил, событий, которые застал. Я посетил 14 городов центральной России», — поделился фотограф.

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Выставка будет открыта для посещений в Казани по 29 июля, после этого экспозиция будет выставлена в ряде городов Поволжья.

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