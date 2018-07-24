Женская сборная России обыграла Таиланд на ЧМ по пляжному гандболу в Казани

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Женская сборная России по пляжному гандболу обыграла команду Таиланда в матче чемпионата мира, который проходит с 24 по 29 июля в Казани.

В своем первом матче на турнире россиянки уступили сборной Бразилии, поэтому им нужно было обязательно победить Таиланд, чтобы сохранить хорошие шансы на выход в плей-офф. Начался матч для хозяев с фантастического невезения: Анастасию Макину трижды выводили на убойную позицию, но забила она лишь однажды. Тайки в первом периоде держали отрыв в два очка, который хозяева вскоре ликвидировали — сначала два гола «вертушкой» оформила Мария Белова, затем дважды забила Ксения Дьяченко, попутно успешно отзащищавшись. В конце сборную из Тайланда окончательно приговорил дубль «джокера» Кристины Кожокарь — россиянки победили в первом периоде с восьмиочковым отрывом.

После перерыва сборная России начинает много ошибаться, причем в невынужденных ситуациях. К середине игрового отрезка отрыв Таиланда стал двукратным, и в этот момент как нельзя кстати пришлись два гола Беловой и удачная защита. Елена Устич вывела россиянок вперед, но хозяева снова чуть не дали шанс соперницам повести — сразу два шестиметровых броска потащила Виктория Самарская. Сейвы голкипера добавили уверенности команде, после чего россиянки спокойно довели дело до победы. Свой третий матч группового этапа российская команда проведет 25 июля против сборной США.

Пляжный гандбол, чемпионат мира. Женщины, группа C. Второй тур.

Россия — Таиланд — 2:0 (18:10, 20:14)

Казань, Центр пляжных видов спорта.