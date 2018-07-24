Определена дата жеребьевки разрешений на право добычи диких копытных животных в РТ

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Определена дата, когда в Казани состоится распределение разрешений на право добычи диких копытных. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного комитета РТ по биоресурсам.

16 августа в 14.00 в открытой жеребьевке состоится розыгрыш на право отстрела 24 лосей и 57 голов кабана. По традиции он пройдет в здании Госкомитета РТ по биоресурсам по адресу: Казань, ул. Карима Тинчурина, 29.

В настоящий момент идет прием заявок от охотников на участие в жеребьевке. Форма документа, а также требования к заполнению, опубликованы на сайте Госкомитета. Заявки принимаются до 16 часов вечера седьмого августа.