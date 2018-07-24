На набережной озера Кабан 28 июля представят коллекцию уникальных казанских фильмов

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). На набережной озера Кабан 28 июля представят коллекцию уникальных фильмов, которые были созданы в Казани и стали лауреатами самых престижных международных кинофестивалей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Всего горожанам покажут три картины. Лента «Одя» основана на одноименном рассказе Дениса Осокина и рассказывает о народе коми и деревне Коптюга на реке Вашка в республике Коми, где местные жители живут по традициям и верят в старинные предания.

Другая картина, «В сломанный микроскоп мы увидим Казань», рассказывает о казанской атмосфере, ее причудливой индивидуальности.

И третий фильм, «Сухая река», часто показывается в Казани с момента его выхода и имеет географию далеко за пределами города.

Предполагается, что создатели и актеры фильмов смогут пообщаться со зрителем после просмотра.

Киносеансы начнутся в 21.00.