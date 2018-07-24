Шинный комплекс «Татнефти» получил высокую оценку природоохранной деятельности

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Сервисное предприятие ООО «Соцбытобслуживание Шинник» (входит в шинный комплекс ПАО «Татнефть») отмечено почетным дипломом в номинации «Экология и гражданское общество» российского конкурса «Национальная экологическая премия — 2018». Об этом сообщается на сайте «Татнефти».

Работа ООО «Соцбытобслуживание Шинник» включает планомерную работу по снижению нагрузки на окружающую среду за счет сбора, передачи на захоронение и обезвреживания отходов. Кроме того, предприятие ведет активную деятельность по озеленению и благоустройству детского оздоровительного лагеря «Чайка», городского сквера у спортивного комплекса «Шинник» и прилегающих к шинному комплексу территорий.

Российский конкурс «Национальная экологическая премия» проводится ежегодно с 2003 года. Отмечается, что в этом году конкурс проходил в два этапа по 7 номинациям, в нем приняли участие 50 регионов России.