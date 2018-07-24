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Татар-информ

24 июля 2018, 18:08

Экономика и финансы

Госдума во втором чтении приняла языковой законопроект

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При этом во втором чтении в документе появились поправки, разработанные депутатами Госдумы от Татарстана.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Российский парламент принял во втором чтении законопроект о поправках в федеральный закон «Об образовании». Сейчас нашумевший «языковой» закон находится в стадии подготовки к третьему и окончательному чтению. Соответствующая информация размещена на официальном портале Системы обеспечения законодательной деятельности. 

Там указано, что дата третьего чтения пока не определена. При этом во втором чтении в документе появились поправки, разработанные депутатами Госдумы от Татарстана. В частности, к третьему чтению проект «языкового» закона обзавелся нормами, которые дают родителям школьников право выбора русского языка в качестве родного. Этот пункт, в случае принятия законопроекта, появится в статьях 11 и 14 ФЗ «Об образовании». 

«ФГОС дошкольного, начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка», — указано в обновленном законопроекте. 

Кроме того, документ закрепляет право выбора языка образования за родителями несовершеннолетних учеников.

«Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних», — написано в утвержденном во втором чтении тексте законопроекта.

 

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