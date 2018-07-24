Совфед выступил за ужесточение наказания за участие в рекламе онлайн-казино

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Совет Федерации рассмотрит вопрос об увеличении штрафов и одновременном назначении исправительных работ за участие в рекламе онлайн-казино, сообщает РИА Новости.

Член Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков отметил, что «сегодня в интернет-пространстве засилье агрессивной рекламы онлайн-казино, деятельность которых запрещена федеральным законом».

По словам сенатора, известные публичные телеведущие, музыканты и актеры с огромной молодежной аудиторией снимаются в рекламных роликах и активно призывают играть в азартные игры.

Действия артистов подпадают под статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях, но наказание по ним влечет наложение штрафов до 2,5 тысяч рублей, что «не соизмеримо с полученными от рекламы гонорарами».

По словам Эдуарда Исакова, «минуту в ролике эти актеры языком проработают, а потом 15 суток поработают лопатами, может быть, задумаются, что рекламировать, а что нет».