Умер советник Президента РФ Вениамин Яковлев

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Умер советник Президента РФ сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук Вениамин Яковлев, сообщает РИА Новости со ссылкой на ассоциацию.

Вениамин Федорович ушел из жизни на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Яковлев – один из создателей Конституции РФ, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Он занимал важные посты на юридическом поприще: был министром юстиции СССР, главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего арбитражного суда СССР. С 2005 года был советником Президента РФ. В июне пришло известие о его переназначении на эту должность.

Ассоциация юристов России выразила соболезнования его родным и близким.