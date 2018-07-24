Открыт прием заявок на фестиваль башкирской и татарской песни «Идель»

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Открыт прием заявок на участие в Международном фестивале-конкурсе башкирской и татарской песни «Идель», сообщает ИА «Башинформ».



Фестиваль состоится в Уфе 16-17 ноября. Его участниками могут стать студенты и выпускники творческих отделений ссузов и вузов, а также вокальные и вокально-инструментальные ансамбли, исполняющие песни на башкирском и татарском языках из России и других стран.



Возраст участников может варьироваться от семи до 35 лет. Вокалисты сразятся в номинациях: «Башкирская народная песня», «Татарская народная песня»; эстрадная песня башкирского композитора (или народная песня в эстрадной обработке), эстрадная песня татарского композитора (или народная песня в эстрадной обработке) и академическая песня башкирского или татарского композитора.



Заявки можно присылать до 6 ноября на почту idelfestival@gmail.com