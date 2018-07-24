Главное
После инцидента в Ярославской колонии в татарстанском УФСИН проведут проверки

Татар-информ

24 июля 2018, 17:19

Происшествия

В центре Нижнего Новгорода убили телеведущего

Рекомендуем

Тело 28-летнего журналиста ГТРК «Нижний Новгород» обнаружили с открытой черепно-мозговой травмой.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В центре Нижнего Новгорода убили телеведущего, сообщает NewsNN.

В ночь с субботы на воскресенье 22 июля 28-летний ведущий программы «10 минут с Политехом» Денис Суворов отправился домой от друзей и пропал. Молодой человек шел с улицы Рождественская на Кудьминскую через сенную Площадь.

Обезображенное тело журналиста  ГТРК «Нижний Новгород» обнаружили вчера в центре города на стройплощадке трамплина. Погибшего удалось опознать благодаря татуировкам. Как сообщил NewsNN источник в правоохранительных органах, Суворов погиб от открытой черепно-мозговой травмы. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится доследственная проверка.

Реклама

Следующая новость

В Казани судят пристава за мошенничество в два миллиона рублей

Новости дня
18:16
Немецкая контрразведка не увидела доказательств «вмешательства» России в выборы в Бундестаг
18:14
На набережной озера Кабан 28 июля представят коллекцию уникальных казанских фильмов
18:08
Госдума во втором чтении приняла языковой законопроект
18:00
Татарстанцы Альбина Шакирова и Николай Теплый взяли «серебро» турнира Emirates Green Cup
17:46
Умер советник Президента РФ Вениамин Яковлев
17:40
Биткоин подорожал до 7,9 тыс. долларов
17:28
Правительство будет прорабатывать вопрос строительства моста на Сахалин
17:19
В центре Нижнего Новгорода убили телеведущего
17:12
«КАМАЗ» через суд вынудил производителя контрафактных топливных баков получить лицензию
17:11
После инцидента в Ярославской колонии в татарстанском УФСИН проведут проверки

Специальная комиссия проверит все случаи применения физической силы к заключенным.

16:56
Актер Пашинин сравнил украинцев с папуасами
16:43
В Киеве разработали новый план «возвращения» Крыма
16:29
Минздрав рассказал о ситуации с беременной в Чистополе, которую не пустили в туалет поликлиники

Женщина опубликовала жалобу на персонал медучреждения в системе «Народный контроль».

16:20
В Раифе из морской гальки выкладывают мозаичный образ Божией Матери высотой в два человеческих роста

Поучаствовать в создании иконы при желании может любой гость обители.

16:18
Птичий грипп зафиксирован в селах Буинского района

Пробы из трех частных хозяйств Вольного Стана, одного — из Буинска направлены в республиканскую ветеринарную лабораторию.

16:10
Приставы РТ вывели портрет «классического» неплательщика алиментов

По данным УФССП РФ по Республике Татарстан, в настоящее время около 20 тысяч татарстанцев имеют задолженности по алиментам.

15:57
Вертолет «Ансат» производства КВЗ испытают в условиях горной местности

Результаты испытаний вертолетов будут использованы для их дальнейшего продвижения на ключевых рынках.

15:52
Жилой дом в 49-м микрорайоне Нижнекамска получил заключение о соответствии
15:40
Tele2 быстрее всех отвечает на вопросы клиентов
15:36
Израиль заявил об уничтожении сирийского военного самолета
15:24
Путин предложил Афинам помощь в борьбе с бушующими в стране пожарами
15:10
В Казани обновляют пункты приема вторсырья

В Казани функционируют восемь пунктов приема вторсырья, девятый павильон планируется установить на ул. Побежимова.

15:04
В Иннополисе состоится европейская олимпиада по информатике для юниоров
14:53
В Казани судят пристава за мошенничество в два миллиона рублей

Пристав пообещал ответчику закрыть исполнительный лист на 4,5 миллиона рублей за вознаграждение.

14:47
Татарстанские врачи пересадили пациентке из Ульяновска почку мамы

За первые полгода 2018 года врачи РКБ провели 10 операций по пересадке почек, из которых 4 были сделаны пациентам из других регионов России.

События