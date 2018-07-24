(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В центре Нижнего Новгорода убили телеведущего, сообщает NewsNN.

В ночь с субботы на воскресенье 22 июля 28-летний ведущий программы «10 минут с Политехом» Денис Суворов отправился домой от друзей и пропал. Молодой человек шел с улицы Рождественская на Кудьминскую через сенную Площадь.

Обезображенное тело журналиста ГТРК «Нижний Новгород» обнаружили вчера в центре города на стройплощадке трамплина. Погибшего удалось опознать благодаря татуировкам. Как сообщил NewsNN источник в правоохранительных органах, Суворов погиб от открытой черепно-мозговой травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Проводится доследственная проверка.