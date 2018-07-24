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После инцидента в Ярославской колонии в татарстанском УФСИН проведут проверки

Татар-информ

24 июля 2018, 18:30

Экономика и финансы

Маткапитал вновь начнут индексировать в 2020 году

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С начала 2015 года размер материнского капитала в России составляет 453 тысячи рублей, с тех пор эта сумма не индексировалась.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Индексацию материнского капитала возобновят с 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

«Начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году будет индексироваться с темпами роста инфляции размер материнского семейного капитала, который является неотъемлемой частью нацпроекта "Демография"», — цитирует агентство слова Голиковой.

С начала 2015 года размер материнского капитала в России составляет 453 тысячи рублей, с тех пор эта сумма не индексировалась.

В конце июня премьер-министр России Дмитрий Медведев также сообщил, что Правительство не планирует возвращаться к вопросу индексации материнского капитала до 2020 года.

«В следующие два года его размер не изменяется. С 1 января 2020 года он должен быть проиндексирован», — сказал глава Правительства.

Национальный проект «Демография» — комплексный документ, направленный на исполнение нового «майского» указа президента. Известно, что на его реализацию в ближайшие шесть лет направят более 3,5 трлн рублей. В нацпроект включены трансферты из федерального бюджета Пенсионному фонду на выплаты маткапитала.

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