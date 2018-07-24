В Казани наградили победителей Первенства ПФО по русским и стоклеточным шашкам

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). В столице Татарстана с 16 по 23 июля на базе шахматной школы имени Р. Г. Нежметдинова состоялось первенство Приволжского федерального округа по русским и стоклеточным шашкам, сообщает Федерация шашек Республики Татарстан.



Турниры по шести дисциплинам прошли среди мальчиков и девочек до девяти и 11 лет, юношей и девушек до 14 и 17 лет. Всего в состязаниях приняло участие 180 шашистов из Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Татарстана, Кировской, Самарской, Нижегородской областей и Пермского края. За победу соревновались 18 кандидатов в мастера спорта, 36 перворазрядников, победители и призеры всероссийских и международных соревнований.



Сборная Татарстана завоевала 19 медалей – шесть золотых, восемь серебряных и пять бронзовых – и в итоге заняла второе место в общекомандном зачете. Первое место досталось Удмуртии, третью ступень пьедестала заняли спортсмены из Башкортостана.



Все участники соревнований были награждены дипломами и памятными подарками, а победители и призеры получили кубки, медали и ценные призы.