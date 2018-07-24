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После инцидента в Ярославской колонии в татарстанском УФСИН проведут проверки

Татар-информ

24 июля 2018, 17:28

Политика

Правительство будет прорабатывать вопрос строительства моста на Сахалин

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Строительство тоннеля или моста между материком и островом Сахалин может начаться в 2021 году.

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Российский глава Владимир Путин поручил Правительству проработать вопрос о строительстве моста на остров Сахалин, сообщает РИА Новости. 

Владимир Путин отметил, что данный вопрос о строительстве моста обсуждается уже долгое время. 

Ранее сообщалось, что строительство тоннеля или моста между материком и островом может начаться в 2021 году. Парламент региона ранее направлял главе государства письмо о необходимости моста или тоннеля через пролив. 

По предварительным данным, железнодорожный мост планируется проложить в самом узком месте Татарского пролива. На данный момент грузы перевозят на пароме, чье движение зависит от погодных условий.

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