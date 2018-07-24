Правительство будет прорабатывать вопрос строительства моста на Сахалин

(Казань, 24 июля, «Татар-информ»). Российский глава Владимир Путин поручил Правительству проработать вопрос о строительстве моста на остров Сахалин, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин отметил, что данный вопрос о строительстве моста обсуждается уже долгое время.

Ранее сообщалось, что строительство тоннеля или моста между материком и островом может начаться в 2021 году. Парламент региона ранее направлял главе государства письмо о необходимости моста или тоннеля через пролив.

По предварительным данным, железнодорожный мост планируется проложить в самом узком месте Татарского пролива. На данный момент грузы перевозят на пароме, чье движение зависит от погодных условий.